Stadt Zürich kauft in Affoltern 18 Wohnungen für 10,5 Millionen

Die Stadt Zürich hat in Affoltern ein Wohnhaus für 10,5 Millionen Franken erworben. Das entspricht der städtischen Strategie, preisgünstigen Wohnraum zu sichern. Vom Kauf profitieren die Mieter von 18 Wohnungen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Verkäufer hätten sich den Kauf durch die Stadt gewünscht, um den günstigen Wohnraum zu erhalten, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit. Erste Verhandlungen gab es im Mai 2025.

Das dreigeschossige Haus mit 18 Wohnungen und Garage steht auf einem 1500 Quadratmeter grossen Grundstück. Alle Wohnungen des 1969 erstellten Hauses sind vermietet. Wie die Stadt weiter schreibt, grenzt das Grundstück an städtische an. Das würde für künftige Projekte eine Verdoppelung der Wohnfläche erlauben.

Die Stadt Zürich strebt das «Drittelsziel» an, einen Drittel gemeinnützigen Wohnraum in der Stadt. Neben Genossenschaften und ähnlichen Bauträgern soll auch die Stadt auf dem Markt mitspielen. Über einen Wohnraumfonds von 500 Millionen Franken will der Stadtrat in diesem Jahr Häuser und Grundstücke kaufen. Das Parlament erhöhte die Summe auf 600 Millionen.