Ein 17-jähriger junger Mann aus Genf wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Er trägt burgunderrote Kleidung und möglicherweise Crocs oder Socken

Am Mittwochabend hatte der junge Taha N. (17) sein Elternhaus in Genf verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Die Polizei bittet in einer Mitteilung um Unterstützung und Hinweise aus der Bevölkerung.

Der junge Mann ist um die 180 Zentimeter gross, etwa 80 Kilo schwer. Sein Körperbau wird als kräftig beschrieben. Er hat kurze schwarze Locken und braune Augen.

Zu seiner Kleidung schreibt die Polizei, dass er ein burgunderroten Wollpullover, ein khakifarbenes T-Shirt und eine ebenfalls burgunderrote Trainerhose trage. Zum Schuhwerk schreibt die Polizei, dass er möglicherweise Crocs oder Socken tragen könne.

Wer den jungen Mann gesehen hat, wird gebeten sich unter +41 22 427 75 10 bei der Kriminalpolizei in Genf zu melden.