Seit über drei Wochen wird die 37-jährige Juliet an ihrem Wohnort im Kanton Waadt vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Angela Rosser Journalistin News

Am Montag, dem 11. August verliess die 37-jährige Juliet gegen 20 Uhr ihre Unterkunft in Prilly im Kanton Waadt. Seither habe niemand mehr etwas von der Frau gehört, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die Suche nach der Frau verlief bislang erfolglos.

Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Frau wird als 168 Zentimeter gross und von schlanker Statur beschrieben. Sie hat braune Augen und lange braune Haare.

Am Montag, dem 11. August 2025, gegen 20:00 Uhr, verliess Juliet, eine 37-jährige Frau, ihre Unterkunft in Prilly. Seitdem hat sich niemand mehr von ihr gemeldet.

Personen, die die Frau gesehen haben oder Informationen zu ihrem Verschwinden haben, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 21 343 15 10 an die Kantonspolizei Waadt oder an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.



