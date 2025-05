Hanspeter Wootli wird seit Freitag vermisst.

Zuletzt wurde Hanspeter Wootli (66) am Freitagmorgen in Wetzikon gesehen. Seither wird der Mann in seiner Wohngemeinde Hombrechtikon vermisst, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe und schreibt weiter, dass der Mann auf Medikamente angewiesen ist.

Der Vermisste ist 170 bis 175 Zentimeter gross und von sehr schlanker Statur. Er trägt mittellanges grau/braunes Haar und einen Bart und trage blaue Jeans, ein blau/weiss gestreiftes Hemd und wahrscheinlich einen blau/braun Blazer. Dieser sei eventuell mit einem Mickey-Mouse-Logo versehen. Ausserdem dürfte der 66-Jährige einen anthrazitfarbenen Einkaufswagen dabei haben.

Personen, die Angaben über den Verbleib des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.