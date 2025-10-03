Bereits seit Ende Juli ist die 15-jährige Debora-Aniko Kovács aus Basel verschwunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die 15-jährige Debora aus Basel wird vermisst. Und das bereits seit zwei Monaten. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Angela Rosser Journalistin News

Der Horror aller Eltern ist für die Familie von Debora-Aniko Kovács (15) Wirklichkeit. Seit dem 25. Juli ist sie für ihre Angehörigen nicht mehr erreichbar und wird vermisst.

Wie die Polizei Basel-Stadt schreibt, wurde sie an besagtem Freitag gegen 23 Uhr das letzte Mal an ihrem Wohnort in Basel gesehen. Es heisst, dass sie sich ins Ausland begeben haben könnte.

Die Vermisste ist ungefähr 160 cm gross, von schlanker Statur und hat dunkle, lange Haare. Zudem hat sie ein Muttermal am linken Nasenflügel.

Es wird um schonende Anhaltung gebeten, sollte man auf die Teenagerin treffen. Ausserdem soll der Fahndungsdienst der Kantonspolizei Basel-Stadt oder jede andere Polizeidienststelle informiert werden.

Wer Angaben über den Aufenthaltsort oder den Verbleib der Vermissten machen kann, wird zudem ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.