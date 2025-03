Wirtschaftsprofessor gewählt Peter V. Kunz wird neuer Präsident des Schweizer Tierschutzes

Der neue Präsident des Schweizer Tierschutzes ist Peter V. Kunz. Der Berner Wirtschaftsrechtsprofessor wurde am Samstag in Basel an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung gewählt.

