Pünktlich zum neuen Jahr ist die Partnerschaft zwischen Ringier Medien Schweiz und Livesystems offiziell gestartet: Ab sofort gibts News für unterwegs!

News, wo auch immer du bist

Christian Bischoff Head of Newsroom Product Ringier Medien Schweiz

Den Auftakt macht Blick: Seit heute sind aktuelle Inhalte auf über 13’000 Digital-Screens in der Deutschschweiz, der Westschweiz und im Tessin zu sehen. Damit bringen wir News und Storys von Ringier Medien Schweiz direkt dorthin, wo Menschen unterwegs sind – im ÖV, an der Tankstelle oder beim Einkaufen.

In den kommenden Wochen folgen schrittweise die Inhalte weiterer Marken: Von Beobachter, Bilanz, cash und Handelszeitung bis zu Tele, Schweizer Illustrierte, Landliebe, Glückspost sowie L’Illustré und PME. Wir freuen uns über den erfolgreichen Start und auf eine spannende Zusammenarbeit mit Livesystems!

Allen ein frohes neues Jahr – wir bleiben in Bewegung!

Gewinne mit etwas Glück 5000 Franken

Hol dir zum Start der neuen nationalen News-Präsenz von Blick einen Extra-Batzen. Auf eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner warten 5000 Franken.

Blick liefert täglich News für unterwegs – neu auch auf über 13’000 Screens in der ganzen Schweiz. Egal, ob im Bus, beim Tanken oder beim Warten auf den Zug, Blick hält dich auch unterwegs immer auf dem Laufenden. Zur Feier unserer neuen, landesweiten News-Präsenz verlosen wir 1 x 5000 Franken.

