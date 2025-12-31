DE
Pünktlich zum neuen Jahr ist die Partnerschaft zwischen Ringier Medien Schweiz und Livesystems offiziell gestartet: Ab sofort gibts News für unterwegs!
Publiziert: 31.12.2025 um vor 31 Minuten
Aktualisiert: 30.12.2025 um 14:55 Uhr
Neu im ÖV, aber auch an Tankstellen, in Postfilialen, Geschäften und Fussgängerzonen: Bildschirme von Livesystems mit Inhalten von Ringier Medien Schweiz.
Foto: Ringier Medien Schweiz
Christian BischoffHead of Newsroom Product Ringier Medien Schweiz

Den Auftakt macht Blick: Seit heute sind aktuelle Inhalte auf über 13’000 Digital-Screens in der Deutschschweiz, der Westschweiz und im Tessin zu sehen. Damit bringen wir News und Storys von Ringier Medien Schweiz direkt dorthin, wo Menschen unterwegs sind – im ÖV, an der Tankstelle oder beim Einkaufen.

In den kommenden Wochen folgen schrittweise die Inhalte weiterer Marken: Von Beobachter, Bilanz, cash und Handelszeitung bis zu Tele, Schweizer Illustrierte, Landliebe, Glückspost sowie L’Illustré und PME. Wir freuen uns über den erfolgreichen Start und auf eine spannende Zusammenarbeit mit Livesystems!

Allen ein frohes neues Jahr – wir bleiben in Bewegung!

