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Winter mit Comeback
In Bern fallen am Mittwochabend die Schneeflocken

Ein Leservideo zeigt Schneeflocken in Bern am Mittwochabend. Der Winter scheint Ende März ein kurzes Comeback zu feiern.
Publiziert: 21:35 Uhr
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Aktualisiert: 21:38 Uhr
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