Luzerner alt Nationalrat Theo Fischer verstorben

Theo Fischer (rechts) als Bankratspräsident der Luzerner Kantonalbank 1997 an einer Medienorientierung. (Archivaufnahme)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Mitte würdigte Fischer in ihrer Mitteilung als Jurist und Mann der Wirtschaft. Nebst seinen beruflichen und politischen Engagements habe er auch zahlreiche Mandate in der Wirtschaft, in Verbänden und bei Organisationen bekleidet. So war er Bankratspräsident der Luzerner Kantonalbank.

Fischer wurde am 15. Februar 1930 geboren. Er wuchs in Triengen LU auf. Nach dem Gymnasium studierte er in Freiburg, Bern und Paris Rechtswissenschaften. In Sursee LU führte er eine eigene Anwaltskanzlei. Von 1971 bis 1984 gehörte Fischer dem Luzerner Kantonsparlament an.

Fischer war mit Margrit Fischer-Willimann verheiratet. Diese war von 1999 bis 2003 Luzerner Regierungsrätin. Er starb am 14. Juni, wie es in der Mitteilung der Mitte hiess.