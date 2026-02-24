Gute Nachrichten aus dem Tierpark Goldau. Dort ist ein Bartgeierküken erfolgreich geschlüpft. Das Küken war aber auf die Unterstützung durch eine Tierärztin angewiesen.

Wie herzig ist das denn! Im Tierpark Goldau ist ein Bartgeierküken erfolgreich geschlüpft. Das teilte der Tierpark am Dienstag mit. Das erfahrene Bartgeierweibchen Mascha legte das Ei bereits vor Rund zwei Monaten, am 29. Dezember. Der Tierpark Goldau brütete das Ei die letzten Tage in einem Brutapparat aus, um möglichen Komplikationen vorzubeugen.

Der junge Bartgeier konnte inzwischen zu seinen Eltern zurückgebracht werden. Die 36-jährige Bartgeiermutter Mascha und der 33 Jahre alte Bartgeiervater Hans nahmen das Küken sofort an und begannen, sich um es zu kümmern. Der Tierpark führte dieses Verhalten auf den ausgeprägten Bruttrieb der Bartgeier zurück.

Immer wieder Probleme bei Mascha und Hans

Der Schlupf bei den Küken von Mascha und Hans verlief in den vergangenen Jahren immer wieder schwierig. So kam es zu Problemen während des Schlupfprozesses. Wie bereits 2024 wurde das Ei gemäss Tierpark deshalb auch in diesem Jahr wenige Tage vor dem Schlupf durch ein Kunst-Ei ersetzt und unter kontrollierten Bedingungen im Brutapparat ausgebrütet.

Das Bartgeierküken war aber auf etwas tierärztliche Hilfe angewiesen. «Es zeigte sich, dass der junge Bartgeier ohne Unterstützung nicht vollständig schlüpfen konnte. Deswegen hat unsere Tierärztin eingegriffen und ihm den erfolgreichen Schlupf ermöglicht», sagt Dr. Pascal Marty, Kurator und Leiter Zoologie des Natur- und Tierparks Goldau.

Das Küken zeigte sich vital und konnte gut gefüttert werden.

Wo das Küken später sein Leben verbringen wird, ist nach Angaben des Tierparks offen. Möglich ist, dass das Jungtier in einen anderen Zoo kommt, möglich ist aber auch, dass es ausgewildert wird.