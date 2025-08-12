DE
Feuerwehr bekämpft Brand in Wohnhaus
Leservideo zeigt:Feuerwehr bekämpft Brand in Wohnhaus

Wetzikon ZH
Hoher Schaden nach heftigem Brand – – Feuerwehrmann verletzt

In Wetzikon ZH brach am Dienstag ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus, das auch einen Laden beschädigte. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt und ins Spital gebracht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken.
In einer Liegenschaft in Wetzikon ZH brach am Dienstag ein Feuer aus.
  • Feuerwehrmann bei Brand in Wetzikon ZH leicht verletzt, ins Spital gebracht
  • Hohe Temperaturen erschwerten den Einsatz der Feuerwehr in Wetzikon
  • Schaden an Haus und Laden beträgt mehrere Hunderttausend Franken
Marian Nadler und Keystone-SDA

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wetzikon ZH hat sich am Dienstag ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er musste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich ins Spital gebracht werden.

Das Feuer brach am Nachmittag in einer Liegenschaft an der Usterstrasse aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es an der Fassade mit angebautem Verkaufslokal hochgestiegen, setzte den Dachstock in Brand und verursachte einen Schaden von mehreren Hunderttausend Franken. Alle Personen konnten unverletzt aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden.

Brandursache unklar

Eine Leserreporterin, die den Brand im Ortsteil Robenhausen quasi direkt vor ihrer Haustüre verfolgte, lobte den Feuerwehreinsatz: «Die Feuerwehr hat super Arbeit geleistet, richtige Helden.» Doch der heldenhafte Einsatz hatte seinen Preis.

Aufgrund der hohen Temperaturen sei der Feuerwehreinsatz anspruchsvoll gewesen, hiess es in der Mitteilung weiter. Zwei Feuerwehrleute mussten vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut, ein Feuerwehrmann ins Spital eingeliefert werden. Die Brandursache war vorerst noch unklar.

