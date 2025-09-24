Seit Sonntag fehlt von dem 26-jährigen Lorenzo jede Spur. Seine Familie meldet ihn als vermisst.

Die Familie von Lorenzo G. hatte am Sonntag zum letzten Mal Kontakt zu dem 26-Jährigen.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Wallis verschickt am Mittwochabend eine Vermisstmeldung. Die Familie von Lorenzo G. hat seit Sonntag, dem 21. September nichts mehr von dem 26-Jährigen gehört. Gegen 9 Uhr an besagtem Sonntag hatten sie das letzte Mal telefonisch Kontakt zu ihm.

Er soll angegeben haben, eine Wanderung zu unternehmen. Zuletzt gesehen wurde er in Brig. Der vermisste Mann wird als 170 bis 174 Zentimeter gross und als von schlanker Statur beschrieben. Er hat kurzes glattes hellbraunes Haar, blaue Augen und einen Dreitagebart. Über die Bekleidung konnten keine Angaben gemacht werden.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.