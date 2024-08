Wehe, man bewertet dieses Walliser Hotel schlecht – Besitzer Walter Berchtold (80) teilt mächtig aus «Bin froh, wenn du nicht mehr kommst, Emanze!»

Ein Hotel in Brigerbad VS scheint bei den Gästen nicht allzu gut anzukommen, es hagelt schlechte Bewertungen im Netz. Der Besitzer nimmt die negativen Kommentare aber nicht einfach so hin. Ganz öffentlich gibt er Kontra.