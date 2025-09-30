DE
Walliserkanne in Zermatt VS
Strafen für Regelbruch während Pandemie

Das Walliser Kantonsgericht hat die Betreiber des Restaurants Walliserkanne in Zermatt wegen Verstössen gegen Anti-Covid-Massnahmen verurteilt. Was das Urteil bedeutet.
Publiziert: 14:50 Uhr
|
Aktualisiert: 15:00 Uhr
Anhören
Die Betreiber der Walliserkanne in Zermatt bedienten ihre Gäste zwei Tage lang, obwohl vor ihrem Lokal Blöcke aufgestellt worden waren.
Foto: LAURENT GILLIERON

Darum gehts

  • Walliserkanne-Betreiber wegen Verstosses gegen Anti-Covid-Massnahmen verurteilt
  • Urteil umfasst Verstösse wie Drohungen, Siegelbruch und Beleidigungen
  • Geldstrafen von 3360 bis 8250 Franken, Bussen bis 1950 Franken

Keystone-SDA

Das Walliser Kantonsgericht hat die drei Betreiber des Restaurants Walliserkanne in Zermatt unter anderem wegen Verstosses gegen die Anti-Covid-Massnahmen verurteilt. Diese wurden der wiederholten Behinderung einer Amtshandlung für schuldig befunden.

Die Straftaten beziehen sich hauptsächlich auf Vorfälle im Jahr 2021. Die Angeklagten hatten sich wiederholt geweigert, die während der Covid-19-Pandemie geltenden Vorschriften für Gaststätten einzuhalten, indem sie unter anderem weiterhin ihre Kunden bedienten.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Das Kantonsgericht verurteilte die Angeklagten laut einem Urteil vom vergangenen Donnerstag auch wegen Siegelbruchs, Drohungen und wegen mehrfacher Beleidigungen. Die Geldstrafen, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden, belaufen sich je nach Protagonist auf 3360, 7380 und 8250 Franken, die Bussen auf 1800, 1920 und 1950 Franken.

Besucher ohne Zertifikat in Kletterhalle in Randa VS
1:13
Besitzer ist Skeptiker-Wirt:Besucher ohne Zertifikat in Kletterhalle in Randa VS

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Betreiber haben 30 Tage Zeit, um den Fall vor das Bundesgericht zu bringen.

