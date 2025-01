Frau mit Kopfverletzung in Haus vorgefunden – wenig später stirbt sie

Am vergangenen Dienstag rückte die Walliser Kantonspolizei nach einem Notruf zu einem Haus in Vouvry aus. Der Lebensgefährte der Frau hatte die Polizei verständigt.

Vorfall in Vouvry VS

Am Dienstag entdeckte die Polizei eine bewusstlose Frau in einem Haus in Vouvry VS. Wenig später erlag sie ihren Verletzungen. Foto: KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Alexander Terwey Tagesleiter Desk

Tragischer Vorfall in Vouvry VS: Dort musste die Polizei am Dienstagabend zu einem Einsatz ausrücken, nachdem sie gegen 18.30 Uhr einen Notruf erhalten hatte. Im Haus entdeckten die Einsatzkräfte eine bewusstlose Frau, eine 30-jährige Schweizerin, mit einer Wunde am Hinterkopf. Sie wurde umgehend ins Spital in Sitten VS gebracht. Dort erlag sie jedoch in der Nacht ihren Verletzungen. Bei der Frau handelte es sich um die Lebensgefährtin des Hausbewohners, welcher den Notruf abgesetzt hatte.

Derzeit werden die Umstände des Todesfalls geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.