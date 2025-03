Wegen eines weiteren Steinschlags ist die Zuglinie zwischen Täsch und Zermatt VS am Mittwochmorgen erneut unterbrochen gewesen. Verletzte oder Schäden gab es nicht, wie eine Sprecherin der Matterhorn Gotthard Bahn auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Erneuter Steinschlag unterbricht Zugstrecke nach Zermatt VS

Vorfall bereits am Montag

Auf der Zugstrecke zwischen Täsch und Zermatt im Kanton Wallis kam es zu einem erneuten Steinschlag. Foto: Dominic Steinmann

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Steinschlag habe sich an der gleichen Stelle ereignet, wo es bereits am Montagmorgen zu einem Steinschlag gekommen sei, sagte die Sprecherin der Bahn. Sie stellte weitere Informationen nach einer nächsten Lagebeurteilung um 08.00 Uhr in Aussicht.

Eine alternative Transportmöglichkeit werde schnellstmöglich organisiert, teilte die Matterhorn Gotthard Bahn auf der Onlineplattform X mit. Wegen begrenzten Kapazitäten sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Die Zuglinie war bereits am Montagmorgen wegen eines Steinschlags unterbrochen. Eine Lokomotive der Matterhorn Gotthard Bahn wurde dabei beschädigt. Verletzte und weitere Schäden gab es nach Angaben des Bahnunternehmens nicht.