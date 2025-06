Leblose Frau (†50) in Martigny-Croix VS aufgefunden

Leblose Frau (†50) in Martigny-Croix VS aufgefunden

In Martigny-Croix wurde eine 50-jährige Schweizerin tot aufgefunden, ihr gleichaltriger Ehemann schwer verletzt. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Darum gehts Tote Frau und verletzter Mann in Martigny-Croix entdeckt, Polizei ermittelt

Einsatz von Kantonspolizei, Stadtpolizei, Ambulanzen und Helikopter vor Ort

50-jährige Schweizerin tot, 50-jähriger Ehemann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Am Samstag kurz nach Mitternacht stiessen Walliser Polizisten in Martigny-Croix auf eine leblose Frau in ihrer Wohnung. Ihr Ehemann wurde schwerverletzt angetroffen. Eine Drittperson habe gemäss Polizeimeldung den Notruf alarmiert. Sie befürchtete, dass eine ihr nahestehende Person in Gefahr sei. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei von Martigny begaben sich sofort zu seinem Haus in Martigny-Croix.

In der Wohnung wurden eine leblose Frau sowie ein schwer verletzter Mann entdeckt. Der sofort aufgebotene Arzt des SMUR konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Das Opfer ist eine Schweizerin im Alter von 50 Jahren. Ihr Ehemann, ein 50-jähriger Schweizer, wurde sofort medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Neben der Walliser Kantonspolizei waren bei diesem Einsatz auch die Stadtpolizei von Martigny, zwei Ambulanzen der KWRO 144 sowie ein Helikopter der Air-Glaciers im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Dramas zu ermitteln. Bis zu einer endgültigen Verurteilung wird auf die Unschuldsvermutung hingewiesen. Es werden keine weiteren Auskünfte erteilt, bis die Ermittlungen den genauen Tathergang geklärt haben.