Vermisster 26-Jährige wohlbehalten gefunden

Seit Sonntag fehlte von einem 26-Jährigen jede Spur. Jetzt teilt die Polizei mit, dass er gefunden wurde.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Wallis verschickte am Mittwochabend eine Vermisstmeldung.

Ein Mann (26) wurde seit dem 21. September von seiner Familie vermisst. Am Donnerstag teilt die Polizei mit: Der junge Mann wurde gefunden. Er befindet sich bei guter Gesundheit. «Er konnte am gestrigen Abend in der Region Täsch lokalisiert werden. Dies war insbesondere dank Hinweisen aus der Bevölkerung möglich, wofür wir unseren Dank aussprechen», schreibt die Polizei.