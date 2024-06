Nufenenpass nach Erdrutsch wieder offen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Am Nufenenpass kommt es zu Einschränkungen. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Nufenenpass (2439 m.ü.M.) ist es am Freitag zu einem Erdrutsch gekommen. Die Passstrasse zwischen Ulrichen im Obergoms VS und Airolo im Tessin wurde am Nachmittag gesperrt, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Doch schon nach einer 50-minütigen Sperrung war der Pass wieder offen. Zum Ausmass des Steinschlags respektive des Erdrutsches war zunächst nichts bekannt.

Der Nufenenpass sollte bereits am 14. Juni geöffnet werden, wegen der Schneemassen dauerte es aber länger – darum musste die Tour de Suisse ihre Königsetappe auch massiv kürzen.