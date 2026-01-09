DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Westschweiz
Wallis
Trauerfeier Crans-Montana: Parmelin über Justiz
Verantwortung der Justiz
«Verfehlungen ohne Nachsicht aufdecken und ahnden»
An der Trauerfeier in Martigny spricht Bundespräsident Guy Parmelin zu den Trauergästen. Dabei spricht er über die Rolle der Justiz.
Publiziert: 15:05 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen