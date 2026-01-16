Am Mittwoch hat sich im Gebiet ausserhalb der markierten Pisten des Mont Carré im Wallis eine Lawine gelöst. Ein 42-jähriger Franzose wurde erfasst und kam ums Leben.

Georg Nopper Redaktor News

Zwei Skifahrer sind am Mittwoch auf den östlichen Hängen des Mont Carré ausserhalb der markierten Pisten unterwegs gewesen. Als sie um die Mittagszeit auf einer Höhe von rund 2300 Metern eine Pause einlegten, löste sich eine Lawine und riss beide mit.

Einer der beiden Skifahrer konnte sich selbständig aus den Schneemassen befreien, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt. Er alarmierte umgehend die Rettungskräfte und begann mit der Suche nach seinem Begleiter.

Mit Helikopter ins Spital gebracht

Vier ausgerückte Pistenretter konnten den vermissten Skifahrer schliesslich lokalisieren. Er wurde verletzt mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital Sitten geflogen. Der zweite Skifahrer blieb unverletzt und wurde mit einem zweiten Helikopter evakuiert.

Der verletzte Skifahrer verstarb am Donnerstag im Spital. Bei ihm handelt sich um einen 42-jährigen Franzosen. Zur Klärung der genauen Umstände hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

Das Unglück ereignete sich auf dem Gebiet von Thyon VS. Der Weiler gehört politisch zur Gemeinde Vex.