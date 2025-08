Unglück am Matterhorn Bergsteiger stürzt aus 4150 Metern in die Tiefe – tot

Am Montag kam es am Matterhorn in Zermatt zu einem tödlichen Unfall. Ein Bergsteiger stürzte von etwa 4150 Metern in die Tiefe.

