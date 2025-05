Am Mittwoch kam es im Skigebiet von Zermatt VS zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Skifahrern. Die beiden mussten mit Rettungshelikoptern ins Spital geflogen werden.

Unfall in Zermatt VS

Auf der schwarzen Piste kam es zum fatalen Zusammenstoss. Foto: Kantonspolizei Wallis

Schwerer Unfall in den Walliser Alpen: Am Mittwochmittag fuhren ein Schwede (37) und Italiener (57) die schwarze Piste 85a auf dem Plateau Rosa in Zermatt hinunter. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am rechten Pistenrand zu einer Kollision zwischen den zwei Skifahrern, die sich bei dem Zusammenstoss schwer verletzten.

Mit den Helikoptern der Air-Glaciers und Air Zermatt wurden die Männer nach der Erstversorgung in die Spitäler von Visp und Sitten geflogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.