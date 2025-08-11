Tragischer Unfall am Bietschhorn: Ein 56-jähriger Schweizer Bergsteiger stürzte aus ungeklärten Gründen in den Tod. Der Vorfall ereignete sich am Morgen auf etwa 2700 Metern Höhe während des Aufstiegs über den West-Grat.

Schweizer stürzt am Bietschhorn in den Tod

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Foto: Kapo Wallis

Darum gehts Tödlicher Sturz eines Bergsteigers am Bietschhorn. Untersuchung eingeleitet

Zwei Alpinisten waren im Aufstieg über den West-Grat des Bietschhorns

Der Unfall ereignete sich auf einer Höhe von etwa 2700 Metern

Johannes Hillig Redaktor News

Gegen 8 Uhr befanden sich zwei Bergsteiger im Aufstieg auf das Bietschhorn über den West-Grat. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern, stürzte einer der beiden Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Die Rettungskräfte begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, vor Ort. Sie konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 56-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.