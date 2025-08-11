Darum gehts
- Tödlicher Sturz eines Bergsteigers am Bietschhorn. Untersuchung eingeleitet
- Zwei Alpinisten waren im Aufstieg über den West-Grat des Bietschhorns
- Der Unfall ereignete sich auf einer Höhe von etwa 2700 Metern
Gegen 8 Uhr befanden sich zwei Bergsteiger im Aufstieg auf das Bietschhorn über den West-Grat. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern, stürzte einer der beiden Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.
Die Rettungskräfte begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, vor Ort. Sie konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 56-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.
