Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch in Gamsen bei Brig-Glis. Ein 32-jähriger Schweizer kam ums Leben, als sein Motorkarren beim Abbiegen auf einen Kiesweg umkippte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch in Gamsen bei Brig-Glis. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Rettungskräfte und Polizei wurden sofort alarmiert und zum Unfallort gerufen

32-jähriger Schweizer verunglückte um 14.15 Uhr auf dem Kiesweg

Daniel Macher Redaktor News

Am MIttwoch ereignete sich auf dem Kiesweg in Gamsen (Brig-Glis) ein Verkehrsunfall. Ein Mann kam dabei ums Leben. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 32-jähriger Schweizer mit einem Motorkarren auf der Kantonsstrasse von Visp in Richtung Gamsen. Beim Abbiegen auf den Kiesweg kippte das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen samt Führerhaus um. Umgehend wurden neben der Kantonspolizei die Kantonale Walliser

Rettungsorganisation, ein Helikopter der Air Zermatt, die Regionalpolizei Visp sowie die Feuerwehr Brig-Glis aufgeboten.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kantonsstrasse blieb während der Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.