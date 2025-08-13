Bei einem tragischen Gleitschirmunfall in Fiesch VS kam ein 74-jähriger Schweizer ums Leben. Der Pilot stürzte aus ungeklärten Gründen in den Weisswasserbach. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Daniel Macher Redaktor News

Am 12. August 2025 ereignete sich in Fiesch ein Gleitschirmunfall. Eine Person kam dabei ums Leben. Gegen 16.45 Uhr befand sich ein Gleitschirmpilot auf einem Flug in der Region Fiesch. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über den Gleitschirm und stürzte im Bereich eines Brückenübergangs im Dorfinneren in den Weisswasserbach. Drittpersonen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Umgehend wurden durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation ein Helikopter, eine Ambulanz, Rettungsspezialisten, Berg- und Wasserretter sowie ein Einsatzleiter Sanität aufgeboten. Sie konnten nur noch den Tod des Piloten feststellen.

Bei dem Vorfall wurde zudem eine unbeteiligte Person leicht verletzt und in der Folge ins Spital nach Visp transportiert. Beim verstorbenen Piloten handelt es sich um einen 74-jährigen Schweizer. Die Bundesanwaltschaft (BA) hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.