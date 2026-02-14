Verletzte nach Explosion bei Fasnachtsumzug in Le Châble VS

Bei dem Fasnachtsumzug in Le Châble im Kanton Wallis kam es zu einer Explosion auf einem Festwagen. Der Zwischenfall hat laut der Polizei mehrere Verletzte gefordert.

Darum gehts Explosion bei Fasnachtsumzug in Le Châble, mehrere Verletzte bestätigt

Ein Wagen explodierte durch ein technisches Problem während der Feier

Eine Seite des Wagens wurde durch die Detonation aufgerissen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In der gesamten Schweiz kommt es an diesem Wochenende zu bunten Fasnachtsumzügen. Jener von Bagnes VS wird am Samstagnachmittag jedoch von einem schlimmen Zwischenfall in Le Châble VS überschattet: Laut RTS explodierte ein Kompressor einer Konfettikanone.

Die Polizei bestätigte laut «Le Nouvelliste», dass es bei dem Vorfall mehrere Verletzte gab. RTS spricht derweilen von acht Betroffenen. Eine Person wurde schwer verletzt und mit dem Helikopter ins Unispital nach Lausanne gebracht. Laut der Zeitung sei momentan von einem «technischen Problem im Zusammenhang mit einer Anlage auf einem Wagen» auszugehen.

Gemeindepräsident schweigt zu Vorfall

Ein Augenzeuge erklärt, eine Seite des betroffenen Wagens sei durch die Detonation komplett aufgerissen worden. Ein anderer erklärte, es sei wohl im gesamten Tal zu hören gewesen. «Zuerst dachten wir, es sei ein Feuerwerk, aber wir haben schnell gemerkt, dass es etwas Stärkeres war. Ich glaube, es hallte im ganzen Tal wider.»

Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen laut RTS bereits aufgenommen. Der Jugendverein, der für den Wagen verantwortlich war, lehnte einen Kommentar ab und verwies stattdessen auf den Gemeindepräsidenten. Auch dieser gab jedoch auf Polizeianfrage keine Stellungnahme ab.