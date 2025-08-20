Tragischer Gleitschirmunfall auf der Fiescheralp: Eine 64-jährige Deutsche verlor kurz nach dem Start die Kontrolle und stürzte ab. Trotz schneller Rettung erlag sie ihren Verletzungen im Spital Sitten. Die Bundesanwaltschaft ermittelt.

Beidem Unfall auf der Fiescheralp kam eine Deutsche ums Leben. (Archivbild) Foto: Michael Hildbrand

Darum gehts Tödlicher Gleitschirmunfall auf der Fiescheralp. Pilotin verlor Kontrolle und stürzte

Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten Verunfallte ins Krankenhaus

64-jährige deutsche Staatsangehörige erlag ihren Verletzungen im Spital Sitten

Johannes Hillig Redaktor News

Am Dienstagmorgen startete eine Gleitschirmpilotin vom Startplatz «Untere Heimatt» auf der Fiescheralp. Kurz nach dem Start verlor sie aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Gleitschirm und stürzte zu Boden.

Die Rettungskräfte der KWRO waren schnell vor Ort, leisteten sofort erste Hilfe und brachten die Verunfallte mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Spital nach Visp.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Pilotin anschliessend ins Spital nach Sitten verlegt, wo sie ihren Verletzungen erlag. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 64-jährige deutsche Staatsangehörige. Die Bundesanwaltschaft (BA) hat eine Untersuchung eingeleitet.