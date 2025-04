Über 2000 Kilogramm Käse Martigny knackt Raclette-Weltrekord

Am Samstagabend trafen sich in Martigny VS fast 5000 Personen, um Raclette zu essen. Der Abend war ein voller Erfolg, 2037 Kilogramm Käse wurden von den Gästen verschlungen. Nun ist der Weltrekord zurück im Ursprungskanton vom Raclette.

Publiziert: vor 23 Minuten