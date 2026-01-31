Ein tragischer Skiunfall im Skigebiet Zermatt forderte am Freitag ein Todesopfer. Ein 71-jähriger Schweizer wurde ausserhalb der markierten Piste bewusstlos aufgefunden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann noch vor Ort.

Darum gehts 71-jähriger Schweizer stirbt bei Skiunfall in Zermatt am Freitag

Skifahrer bewusstlos ausserhalb markierter Piste in der Region Rotenboden gefunden

Einsatzkräfte alarmiert nach 10 Uhr, Reanimation blieb erfolglos Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitag ereignete sich im Skigebiet Zermatt ein Skiunfall. Ein Mann kam dabei ums Leben. Nach 10 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis die Meldung, dass Drittpersonen im Skigebiet Zermatt ausserhalb der markierten Piste in der Region Rotenboden einen bewusstlosen Skifahrer aufgefunden hatten. Sie alarmierten daraufhin die Kantonale Walliser Rettungsorganisation.

Die Einsatzkräfte rückten umgehend mit einem Helikopter der Air Zermatt aus. Trotz. eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Skifahrer noch vor Ort. Beim Opfer handelt es sich um einen 71-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.