Tragödie in Zermatt VS
Skifahrer (†71) stirbt trotz Reanimation abseits der Piste

Ein tragischer Skiunfall im Skigebiet Zermatt forderte am Freitag ein Todesopfer. Ein 71-jähriger Schweizer wurde ausserhalb der markierten Piste bewusstlos aufgefunden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann noch vor Ort.
Publiziert: 14:36 Uhr
Ein tragischer Skiunfall im Skigebiet Zermatt forderte am Freitag ein Todesopfer.
Darum gehts

  • 71-jähriger Schweizer stirbt bei Skiunfall in Zermatt am Freitag
  • Skifahrer bewusstlos ausserhalb markierter Piste in der Region Rotenboden gefunden
  • Einsatzkräfte alarmiert nach 10 Uhr, Reanimation blieb erfolglos
Daniel MacherRedaktor News

Am Freitag ereignete sich im Skigebiet Zermatt ein Skiunfall. Ein Mann kam dabei ums Leben. Nach 10 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis die Meldung, dass Drittpersonen im Skigebiet Zermatt ausserhalb der markierten Piste in der Region Rotenboden einen bewusstlosen Skifahrer aufgefunden hatten. Sie alarmierten daraufhin die Kantonale Walliser Rettungsorganisation.

Die Einsatzkräfte rückten umgehend mit einem Helikopter der Air Zermatt aus. Trotz. eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Skifahrer noch vor Ort. Beim Opfer handelt es sich um einen 71-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

