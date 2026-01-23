Senior stürzt vom Spital-Balkon – tot

Am Donnerstag wurde ein Mann vor einer Klinik in Leukerbad leblos aufgefunden. Erste Ermittlungen deuten auf einen Sturz von einem Balkon hin.

Johannes Hillig Redaktor News

Schock am Donnerstagmorgen in Leukerbad: Ein lebloser Mann wurde vor einem Spital gefunden. Der diensthabende Arzt wurde sofort alarmiert. Er konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Anschliessend wurde die Kantonspolizei Wallis über den Vorfall informiert.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mann aus bislang ungeklärten Gründen aus dem Bereich der oberen Stockwerke der Klinik in die Tiefe stürzte. Eine Dritteinwirkung kann ausgeschlossen werden.

Beim Opfer handelt es sich um einen 80-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Sturzes zu klären.