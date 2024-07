Schweizer (†57) stürzt 30 Meter in die Tiefe – tot

Als der Wanderer nicht zurückkehrte, alarmierte seine Partnerin die Rettungskräfte.

Johannes Hillig Redaktor News

Zwei Wanderer waren am Dienstag gegen 13 Uhr von der Hütte des Grands in Richtung des Vallon des Grands Dessus unterwegs. Auf der Höhe des Sees Vers la Goille, auf einer Höhe von etwa 2430 Metern, entschied sich einer von ihnen, alleine in Richtung Pointe du Midi aufzusteigen.

Als seine Partnerin ihn nicht zurückkommen sah, alarmierte sie gegen 17:30 Uhr die Rettungskräfte. Die Kantonspolizei Wallis und das KWRO144 haben in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, der Air-Glaciers, der Schweizer Luftwaffe (Super Puma FLIR), dem regionalen Rettungsdienst sowie 3 Suchhunden sofort eine Suche eingeleitet.

Kurz vor 10 Uhr am Mittwochmorgen wurde der Wanderer unterhalb des Nordhangs auf rund 2500 Metern Höhe lokalisiert. Die Rettungsmannschaft konnte nur noch seinen Tod feststellen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 57-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.