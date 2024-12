Am Donnerstagnachmittag hat ein Bus auf einer Leerfahrt einen Sechsjährigen in Zeneggen angefahren. Der Junge wurde mit dem Helikopter nach Lausanne ins Spital geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Bus fährt Bub (†6) an

Tödlicher Unfall in Zeneggen VS

Am Stephanstag ist es im Wallis zu einem tragischen Unfall gekommen. (Symbolbild)) Foto: Kantonspolizei Wallis

Der tragische Unfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr am Stephanstag: Ein öffentlicher Linienbus erfasste auf einer Leerfahrt in Zeneggen VS aus noch ungeklärten Gründen ein Kind, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt. Der Bub, ein sechsjähriger Schweizer, wurde sofort reanimiert und nach der Erstversorgung mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Spital nach Lausanne geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.