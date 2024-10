Am Dienstag ereignete sich auf einer Baustelle in Münster ein Arbeitsunfall. Ein Bauarbeiter kam dabei ums Leben.

Italiener (†49) wird bei Arbeiten an Matterhorn Gotthard Bahn von Zug erfasst

Hier passierte der Unfall. Foto: Kantonspolizei Wallis

Kurz nach 8 Uhr war ein Arbeiter mit Vorbereitungen zu bevorstehenden Erneuerungsarbeiten an Geleisen der Matterhorn Gotthard Bahn in Münster beschäftigt. Aus bislang ungeklärten Gründen wurde er dabei von einem herannahenden Zug, welcher in Richtung Obergoms verkehrte, erfasst.

Neben einem durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation aufgebotenen First Responder standen ein Helikopter der Air Zermatt, eine Ambulanz sowie die Stützpunktfeuerwehr Goms im Einsatz.

Italiener verstarb auf Unfallstelle

Trotz medizinischer Erstversorgung verstarb der 49-jährige italienische Staatsangehörige noch auf der Unfallstelle.

Die SUST (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle) hat eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Die Zuständigkeit für die strafrechtlichen Ermittlungen liegt bei der Staatsanwaltschaft.