Am Samstag ereignete sich am Allalinhorn im Wallis ein tödlicher Gleitschirmunfall. Ein Mann donnerte aus noch ungeklärten Gründen gegen eine Felswand. Für den Schweizer kam jegliche Hilfe zu spät.

Ein Gleitschirmpilot donnerte in eine Felswand und verlor dabei sein Leben. Foto: Kantonspolizei Wallis

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Samstag gegen 7.30 Uhr brachen vier Gleitschirmpiloten von Saas-Fee auf, um jeweils einen Flug vom Allalinhorn in Richtung Alphubelgletscher zu unternehmen und anschliessend mit Skiern zur Täschhütte zu gelangen. Kurz nach dem Start prallte einer der Piloten aus bislang ungeklärten Gründen nach etwas mehr als einem Kilometer Flugstrecke gegen eine Felswand.

Die Rettungskräfte wurden umgehend mit einem Helikopter der Air Zermatt, im Einsatz der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, zum Unfallort geflogen. Sie konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 37-jährigen Schweizer. Die Bundesanwaltschaft (BA) hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.

Tödliches Wochenende

Es ist dabei nicht der einzige schwere Unfall, der in den vergangenen Tagen passiert ist. Am Sonntagmittag ist in Engelberg ein Basejumper verunglückt. Die Rettungskräfte konnten am Unfallort nur noch den Tod des Mannes feststellen.