Suchaktion in Zermatt VS

Im Rahmen einer umfangreichen Suchaktion wurde der Mann leblos aufgefunden. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Am Montagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, ging bei der Sanitätsnotrufzentrale eine Meldung nach einem vermissten Mann im Weiler «Furi» in Zermatt ein. In der Folge wurde die Kantonspolizei über den Vorfall informiert. Seitens der Kantonspolizei wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Walliser

Rettungsorganisation zahlreiche technische und personelle Mittel und ein Helikopter der Air Zermatt aufgeboten.

Unterstützt wurde die Suchaktion durch die Feuerwehr und die Regionalpolizei Zermatt. Gegen 20.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte den vermissten Mann in einem Bachbett leblos lokalisieren. Beim Opfer handelt es sich um einen 75-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.