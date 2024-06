In Martigny kam es am Samstagmorgen zu drei gewalttätigen Auseinandersetzungen. Ein Jugendlicher und ein Mann wurden verletzt, die Polizei untersucht den Zusammenhang der Vorfälle.

Fünf Angreifer attackieren Minderjährigen in Martigny VS

Die Walliser Polizei musste am Samstagmorgen mehrfach eingreifen. Bei Schlägereien wurde ein Minderjähriger schwer verletzt.

Drei Schlägereien in und vor einer Diskothek in Martigny VS haben die Walliser Kantonspolizei am frühen Samstagmorgen in Trab gehalten. Bei einer der Handgreiflichkeiten wurde ein Minderjähriger von fünf Angreifern schwer verletzt. Bei einer weiteren Auseinandersetzung trug ein Mann Stichverletzungen davon.

Der minderjährige Ausländer schwebt nicht in Lebensgefahr, wie die Kantonspolizei am Samstagabend mitteilte. Die beiden Verletzten brachte eine Ambulanz ins Spital. Ihren Angaben zufolge intervenierte die Polizei während der ganzen Nacht mehrmals vor Ort.

Polizeiauto beschädigt

Kurz nach 4 Uhr sahen sich die Gemeinde- und Kantonspolizei mit zwei Schlägereien zwischen mehr als einem Dutzend Kontrahenten konfrontiert. Kurz darauf kam es zum dem Angriff auf den Minderjährigen. Bei einer dritten Schlägerei gab es zwei Leichtverletzte, die nicht ins Spital mussten.

Während der Auseinandersetzungen beschädigte ein Pflastersteinwurf ein stehendes Polizeiauto. Ob die drei Schlägereien in Zusammenhang stehen, war am Samstag Gegenstand von Untersuchungen, welche die Staatsanwaltschaft und das Jugendgericht eingeleitet hatten.