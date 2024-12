Bei einem Lawinenunglück in Arolla VS ist am Freitagnachmittag ein 27-jähriger Skitourenfahrer ums Leben gekommen. Es handelt sich um das zweite Lawinenopfer dieses Winters.

Lawinenniedergang in Arolla VS fordert Todesopfer (27)

Am Freitag hat eine Lawine beim Glacier de Chelion in der Region Arolla einen Tourengänger mit sich gerissen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr waren zwei Skitourengänger in sicherer Entfernung voneinander vom Glacier de Chelion in Richtung der Eisenleitern des Pas de Chèvre in der Region Arolla unterwegs.

Plötzlich riss die Schneemasse unter den Skiern eines der beiden ab, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt. In der Folge wurde der 27-Jährige von der Lawine bis zum Ende des Hanges mitgerissen.

Erlag vor Ort seinen Verletzungen

Die Rettungskräfte, die sich mit einem Helikopter der Air-Glaciers vor Ort begaben, konnten das Opfer schnell unter der Schneemasse lokalisieren. Trotz der eingeleiteten Reanimationsmassnahmen und der Verlegung ins Spital von Sitten erlag der Mann dort seinen Verletzungen.

Neben der Kantonspolizei standen die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, die Air Glaciers, Rettungsspezialisten sowie Lawinenhundeführer im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Untersuchung eingeleitet.

Bei dem getöteten Schweizer handelt es sich um das zweite Lawinenopfer dieses Winters. Am vergangenen Montag verunglückte die 26-jährige Snowboard-Sportlerin Sophie Hediger bei einem Lawinenunglück in Arosa GR tödlich. Gemäss dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF ereigneten sich in diesem Winterhalbjahr bereits 22 Lawinenunfälle.