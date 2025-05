Ringkuhkämpfe in Aproz VS Kuh Nubie zur Königin der Königinnen 2025 gekrönt

Nubie hat am Sonntag das nationale Finale der Ringkuhkämpfe in Aproz im Wallis gewonnen. Die Königin der Königinnen wurde von Kilian und Bastien Eyer in Ried-Brig gezüchtet. Die Veranstaltung zog an zwei Tagen rund 13'000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Publiziert: vor 37 Minuten