Riesen-Schaden am Golfplatz von Giusy Abatemarco in Leuk VS – und es wird immer teurer

Vier Tage nach den Unwettern plätschert der Giessenkanal in Leuk wieder ganz harmlos vor sich hin. Gerade einmal 80 Zentimeter breit ist das Bächlein, das Giusy Abatemarco (54) schlaflose Nächte bereitet. «Wegen des Giessenkanals ist mein schönes Golfresort hier am Sonntag abgesoffen», sagt er zu Blick.

Als am Wochenende die Unwetter über die Schweiz ziehen, gehen auch in der Region Leuk VS massive Regenfälle nieder. Der Giessenkanal schwillt an, tritt über die Ufer und flutet den Golfplatz von Leuk. Mehrere Hektare stehen unter Wasser, die Fahrzeughalle wird überflutet. Die Schadensbilanz: mehrere Hunderttausend Franken.

«Das Problem war, dass der Kanal nicht mehr in die Rhone fliessen konnte, weil die schon so voll war», erklärt Abatemarco. In der Rhone wurde eine Durchflussmenge verzeichnet, wie es sie seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie gab. Die Folge: Im Giessenkanal staute sich das Wasser, bis es über die Ufer trat.

Es muss schnell gehen

Seit über 20 Jahren hängt Abatemarcos Herz am Golf Ressort von Leuk, er hat es von Grund auf mitaufgebaut. Zeit, den Schaden zu betrauern oder Selbstmitleid hat er aber nicht. «Ich habe seit dem Unwetter nicht geschlafen», sagt der Direktor des Ressorts.

Der Grund: Auf den überfluteten Greens muss es schnell gehen. Der Schlamm muss so schnell wie möglich aus den präzise gemähten Rasenflächen raus. «Sonst wird alles hart wie Beton, dann geht gar nichts mehr und der Schaden wird noch grösser.»

Um die Arbeit erledigen zu können, musste Abatemarco zusätzliche Arbeitskräfte anheuern. «Der Rest des Platzes muss schliesslich weiterhin unterhalten werden», sagt er. Verschiedenen Rasenflächen müssen fast täglich gemäht werden. «Mit dem normalen Personalbestand wäre das gar nicht möglich.»

Auch die Mähfahrzeuge haben etwas abbekommen. «Sand und Schmutz tut ihnen natürlich nicht gut.»

«Es macht mich traurig, wie schnell so viel kaputtgehen kann»

Es ist nicht das erste Mal, dass Abatemarcos Golfplatz unter Wasser steht, auch 2012 war der Giessenkanal schon einmal über die Ufer getreten. Der Direktor macht sich Sorgen, er sagt: «Die Prognosen sagen, dass sich solche Ereignisse häufen werden, das macht kein gutes Gefühl.» Schliesslich könne er solche Aktionen nicht alle zwei Wochen durchführen.

Abatemarco sagt: «Irgendwann gibt es auch mit der Versicherung Probleme, wenn immer wieder Schäden behoben werden müssen.» Hinzu kommt die emotionale Belastung. «Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie schnell so viel kaputtgehen kann.»

Für Abatemarco ist deshalb klar: Es muss etwas passieren am Giessenkanal in der Talebene bei Susten.

Warten auf die Autobahn

Entspannt werden könnte die Situation dadurch, dass der Giessenkanal verbreitert und renaturiert wird. Das ist auch geplant, doch gemacht wurde bislang noch nichts. Das liegt am Autobahnbau im Wallis, der bekanntlich eher schleppend vorangeht. «Der Giessenkanal soll als Ersatzmassnahme verbreitert werden, sobald der Autobahnbau im Pfynwald beginnt. Doch leider ist dies durch Einsprachen blockiert», sagt Abatemarco.

Ebenfalls helfen könnten die Massnahmen, wie sie im Zuge der dritten Rhonekorrektion geplant sind. «Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu wissen, dass ein breiterer Fluss mehr Wasser aufnehmen kann», sagt Abatemarco. Die dritte Rhonekorrektion steht im Moment im Wallis politisch auf dem Prüfstand.

Bis etwas passiert, bleibt Giusy Abatemarco nur die Hoffnung, dass keine weiteren Unwetter aufziehen. Währenddessen gilt es auch für den Chef mit anzupacken. Ab Montag soll auf dem Golfplatz in Leuk wieder abgeschlagen werden.