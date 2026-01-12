DE
Psychologische Unterstützung für Einsatzkräfte, Betroffene und Angehörige der Opfer
Kanton richtet Hotline nach Inferno in Crans-Montana ein

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS richtet der Kanton Wallis eine Hotline für psychologische Unterstützung ein. Die Nummer 027 604 35 50 richtet sich an Helfer, Einsatzkräfte, Betroffene und Angehörige der Opfer.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
1/4
Der Kanton Wallis hat eine Hilfe-Hotline nach dem Brand in der Bar Le Consellation eingerichtet.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Unter der Nummer 027 604 35 50 der psychiatrischen Notfallambulanz des Spitalzentrums Oberwallis stünden Psychologen, Psychiater und Kinderpsychiater zur Verfügung, um Menschen mit psychischen Problemen zuzuhören, zu beraten und zu begleiten, schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung am Montag.

Erreichbar ist diese Hotline an Werktagen. Der Anruf ist kostenlos und leitet die Anruferinnen und Anrufer an die für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Dienstleistung weiter.

Bei Bedarf könne die psychologische oder psychiatrische Betreuung je nach Situation durch die Grundversicherung der Krankenversicherung oder durch das Opferhilfegesetz (OHG) finanziert werden, hiess es weiter. Für Personen in finanziellen Schwierigkeiten könnten ebenfalls Lösungen gefunden werden.

