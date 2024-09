Primarschülerin landet im Spital Oberstufenschülerin attackiert jüngeres Mädchen – Vater empört

Eine Oberstufenschülerin attackierte in Leuk VS eine Primarschülerin. Letztere musste daraufhin in ein Spital gebracht werden. Trotzdem darf das ältere Mädchen weiterhin zur Schule – was für Empörung sorgt.