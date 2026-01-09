DE
Parmelin spricht an Trauerfeier
«Dieses Unglück hat die Schweiz zu einer Familie gemacht»

An der Trauerfeier in Martigny spricht Bundespräsident Guy Parmelin zu den Trauergästen.
Publiziert: 14:44 Uhr
