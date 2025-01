Simplontunnel-Sanierung führt zu Einschränkungen im Zugverkehr

Das Nordportal des Simplontunnels in Brig. (Archivbild) Foto: DENIS EMERY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Statt im 1,5-Stundentakt verkehren die Autoverladezüge wischen Brig VS und Iselle (I) im 2-Stundentakt, wie die SBB und die BLS am Montag mitteilten. Die Regioexpress-Züge zwischen Brig und Domodossola verkehren indes mehrheitlich fahrplanmässig alle zwei Stunden. Die Bahnunternehmen bitten Reisende, den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Die Oströhre des Simplontunnels muss laut SBB und BLS auf der gesamten Länge von knapp 20 Kilometern saniert werden. Dabei werden Teile des Gewölbes instandgesetzt, und die Entwässerung wird optimiert.

Die Arbeiten finden von 2025 bis 2028 jedes Jahr jeweils über einen Zeitraum von sechs Monaten statt. Sie würden mit den Arbeiten in anderen Schweizer Tunneln abgestimmt, sodass ein Mindestangebot an Personen- und Güterzügen durch die Alpen sichergestellt sei, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Auch zwischen Domodossola und Mailand in Italien wird an der Eisenbahninfrastruktur gearbeitet. Vom 8. Juni bis 27. Juli sowie vom 31. August bis 12. September ist die Strecke zwischen Domodossola und Mailand ganz für den Zugverkehr gesperrt.

Dadurch fallen alle Eurocity-Züge zwischen Domodossola und Mailand aus. Ein Ersatzkonzept mit Bussen wird laut SBB erarbeitet. Zudem verkehren ganzjährig unter der Woche pro Richtung anstelle von vier je nur drei Eurocity-Züge Basel-Bern-Mailand sowie Genf-Brig-Mailand.