Die Kantonspolizei Wallis bekommt jeden Tag über 900 Anrufe. Foto: Police Cantonale Valaisanne - Loïc Delaloye

Auf einen Blick Walliser Polizei warnt vor Missbrauch der Notrufnummern für allgemeine Anfragen

Notrufnummern 117, 112 und 118 nur für echte Notfälle nutzen

Einsatzzentrale erhält täglich über 900 Anrufe, ein Drittel keine Notfälle

Johannes Hillig Redaktor News

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis nimmt täglich über 900 Anrufe entgegen, um der Bevölkerung und den Touristen zu helfen. Dabei sind die Notrufnummern nicht dazu gedacht. Sie sollen nur in Notfällen genutzt werden. «Leider beobachten wir, dass rund ein Drittel der Anrufe auf diesen Nummern einfache Auskünfte betreffen, die keine Notfälle darstellen», schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung am Donnerstag.

Wenn Menschen in Gefahr sind oder dringend Unterstützung der Polizei oder der Feuerwehr benötigen, sind die Notrufnummern 117 und 112 für die Polizei sowie 118 für die Feuerwehr rund um die Uhr erreichbar. Diese drei Nummern führen direkt zur Einsatzzentrale der Kantonspolizei. Sind dafür da, um schnelle Hilfe leisten zu können.

Gefahr für Menschen, die wirklich in Not sind

«Allgemeine Anfragen können Sie an die örtlichen Polizeidienststellen richten, deren Nummern in den Telefonbüchern oder auf unserer Website www.polizeiwallis.ch aufgeführt sind», so die Polizei weiter. Ausserdem würden viele nützliche Informationen auch auf den Websites des Kantons Wallis oder des Bundes stehen.

Zum Schluss der Appell an alle, die die Notrufnummer missbrauchen. «Bitte bedenken Sie: Wenn unsere Notrufleitungen mit allgemeinen Auskunftsanfragen besetzt sind, können uns Anrufer in tatsächlichen Notlagen nicht erreichen.»