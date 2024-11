Nachwuchs in Martigny VS Sieben Bernhardiner bei der Fondation Barry geboren

Sieben Bernhardiner-Welpen sind vergangene Woche in der Fondation Barry in Martigny VS geboren worden. Ihre Eltern sind die bald vierjährige, kurzhaarige Hündin «Finesse du Grand St. Bernard» und der langhaarige Rüde «Elias du Grand St. Bernard».