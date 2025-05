Neue Lehrperson rettet Zukunft eines Walliser Bergdorfs

Einer Walliser Berggemeinde ist ein grosser Stein vom Herzen gefallen. Nach monatelanger Suche ist es Simplon Dorf VS auf den letzten Drücker gelungen, eine neue Lehrperson für das kommende Schuljahr zu finden.

1/6 Die Primarschule in Simplon Dorf VS hat eine neue Lehrperson gefunden. Foto: Martin Meul

Nachdem eine der beiden Lehrerinnen an der Primarschule auf Ende Schuljahr gekündigt hatte, schrillten in Simplon Dorf VS die Alarmglocken. Nicht weniger als die Zukunft der ganzen Region stand laut Gemeinde- und Schulpräsident Sebastian Arnold auf dem Spiel. Eine Interessengemeinschaft wurde gegründet, ein Informationsabend abgehalten. Auch Blick berichtete über die Suche.

«Wir sind sehr froh und erleichtert»

Schliesslich kommt es zum Happy End. Die Suche nach einer neuen Lehrperson dauerte rund vier Monate. Seit Januar war die Stelle ausgeschrieben und konnte nach Ostern besetzt werden, erklärt Arnold. Die Frist war auf den 11. April angesetzt worden.

Neun Kindern zwischen acht und zwölf Jahren drohte ein Schulwechsel nach Ried-Brig VS, sollte bis zu diesem Tag niemand gefunden werden. Dank der neuen Lehrperson bleibt ihnen ein langer Schulweg erspart. 30 Kilometer lang ist die Strecke nach Ried-Brig – sie führt über den Simplonpass. Im Winter ist die Strasse auch mal gesperrt.

2:01 Sebastian Arnold (39): «Kinder müssen einen sehr langen Schulweg auf sich nehmen»

Schuldirektor Mathias Witschard zeigt sich gegenüber Blick erleichtert: «Wir sind wie alle Beteiligten sehr froh und erleichtert, konnten wir die offene Stelle besetzen und können die Kinder der 5H bis 8H weiterhin in Simplon-Dorf zur Schule gehen.»

«Dies hat uns überrascht»

Er führt aus: «Angesichts des Lehrpersonenmangels ist es derzeit nicht selbstverständlich, qualifizierte Bewerbungen zu erhalten. Daher haben wir gehofft, eine geeignete Lehrperson zu finden.» Gleichzeitig sei man auf alle Szenarien vorbereitet gewesen. «Umso erfreulicher ist es, konnten wir die offene Stelle besetzen.»

Überrascht war Witschard über den plötzlichen Zulauf: «In der aktuellen Situation ist die Anzahl von 10 Bewerbungen eher überdurchschnittlich, dies hat uns überrascht.» Allerdings hätten nicht alle Bewerbungen gleichermassen gepasst.