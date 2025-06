Notbrücke für Val de Bagnes fertiggestellt

Nach den Murgängen der vergangenen Wochen wird die provisorische Strasse zwischen Champsec, Lourtier und dem oberen Val de Bagnes im Unterwallis am Mittwoch um 6 Uhr morgens wieder für den Verkehr freigegeben. Die rund 50 Meter lange Brücke ist fertiggestellt.

Die neue provisorische Notbrücke über den Wildbach Fregnoley im oberen Val de Bagnes VS wurde von der Armee errichtet. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Armee übergibt das von ihr bereitgestellte Bauwerk am Dienstag symbolisch für sechs Monate an den Staat Wallis, wie die Gemeinde Val de Bagnes am Montag mitteilte. Anfang Monat hatte ein Murgang die Notbrücke über den Wildbach Fregnoley mitgerissen. Danach kam es wiederholt zu Murgängen im Gebiet.

Die provisorische Holzbrücke war erst im vergangenen September errichtet worden, nachdem die Region bei den Unwettern im Juli 2024 schwer getroffen worden war. Die Brücke war so konzipiert, dass sie bei grösseren Überschwemmungen oder Murgängen nachgeben konnte.