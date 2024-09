Die Schule CO Goubing in Siders VS wird aktuell evakuiert. Zuvor soll eine Bombendrohung eingegangen sein. Die Polizei ist vor Ort.

Kurz zusammengefasst Bombenalarm an einer Schule in Siders VS

Alle Schüler konnten sicher evakuiert werden

Alle Schüler konnten sicher evakuiert werden

Spezialisten durchsuchen das Gelände

Bombenalarm an einer Schule in Siders VS am Donnerstagnachmittag! Das meldet «Rhone FM». Betroffen ist demnach das CO Goubing. Den Vorfall bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei gegenüber dem Radiosender.

Alle Schüler konnten sicher evakuiert werden. Die Schule wurde abgesperrt. Derzeit durchsuchen Spezialisten das Gelände, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schrieb.

Bereits am vergangenen Freitag war eine Bombendrohung an die Schule versendet worden. Schliesslich stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Ein Schüler (14) steckte hinter der Drohung. Das Jugendgericht hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.