Betreiberpaar soll am Freitag verhört werden

An dem Tag, an dem die ganze Schweiz für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana trauert, soll das Betreiberpaar Moretti zum ersten Mal vernommen werden. Der Termin am Freitag soll um acht Uhr morgens stattfinden, berichtet «Le Matin» unter Berufung auf eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen.

«Wir hoffen auf ein heilsames Erwachen in Bezug auf die Ermittlungen nach dieser Anhörung am Freitag», erklärte Opferanwalt Sébastien Fanti, der vier Familien von Verletzten vertritt. Romain Jordan, der ebenfalls vier Familien vertritt, ergänzt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: «Meine Mandanten sind erleichtert, dass sie endlich ins Verfahren einbezogen werden.»

Diese Anhörungen dürften sich laut einer anderen Quelle, die mit dem Fall vertraut ist, auch auf die persönliche Situation des Paares beziehen. «Die persönliche Situation der Angeklagten, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht, zu ermitteln, ist von entscheidender Bedeutung», sagt Jordan.

Ermittelt wird gegen Jacques und Jessica Moretti wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässigen Entfachens einer Feuersbrunst.